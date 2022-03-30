Майже 100 продовольчих суден заблокувала росія у Чорному морі. Фото:

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Росія заблокувала в Чорному морі до сотні торгових суден з продовольством.

Чорне море, яке є головним маршрутом світової торгівлі зерном, як і раніше знаходиться під загрозою з боку російських загарбників. 30% світового експорту пшениці зазвичай надходить з регіону Чорного моря, як і 20% світових обсягів кукурудзи й 75% соняшникової олії. Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, передає Newsweek.

Зазначається, що рф не дозволяє 94 суднам, що перевозять продовольство на світовий ринок, вийти з Чорного в Середземне море. Шерман відзначив, що не дивно, що зараз не наважуються відправляти судна в Чорне море, навіть в російські порти.

Також повідомляється, що ціни на продовольство продовжують зростати. Вартість пшениці в 2022 році зросли на 20−50% на Близькому Сході та в Африці.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram пише, що в українських портах залишаються заблокованими близько 100 торговельних іноземних суден. ООН вже закликала росію створити безпечні морські коридори для виходу кораблів, на яких перебуває понад 1 тис. моряків, і на борті яких вже закінчуються запаси продовольства.

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Нагадаємо, у Міністерстві продовольства та аграрної політики заявляли, що запасів харчів в Україні вистачить на два роки і громадянам не загрожує продовольча криза. У Кабміні заявляли, що з 30 млн га сільгоспугідь замінована лише частина, «але ця площа не критична з погляду гарантій продовольчої безпеки».

Джерело: Newsweek