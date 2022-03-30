РФ цілеспрямовано намагається зірвати посівну в Україні. Фото:

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Посівну кампанію в Україні цілеспрямовано намагається зірвати російська федерація.

Про це свідчать останні ракетні удари ворога по нафтобазах, які знаходяться на території західних областей. Посів на в Україні відбувається не лише під час війни, але й в умовах цілеспрямованої політики кремля по знищенню інфраструктури сільського господарства. Про це 30 березня заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час всеукраїнського телемарафону.

За словами міністра, в москві не хочуть, щоб українські аграрії засіяли ті сільськогосподарські угіддя, які у нас залишаються на контрольованій території. А все тому, що влада росії хоче спричинити гуманітарну катастрофу у країнах Північної Африки чи арабського Сходу, куди Україна постачає зернові. Таким чином у путіна хочуть створити точку геополітичного протистояння з умовним Заходом.

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Немчінов запевнив, що Кабінет міністрів буде підтримувати вітчизняних фермерів, щоб вони все ж провели посівну кампанію.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Москва перейшла до «плану Б», а гуманітарна катастрофа в Україні є елементом військової стратегії рф, оскільки початковий план кремля про швидке захоплення України провалився.