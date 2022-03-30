Особливі правила трудових відносин на час війни запрацювали в Україні. Фото: helsinki.org.ua

https://racurs.ua/ua/n169035-osoblyvi-pravyla-trudovyh-vidnosyn-na-chas-viyny-zapracuvaly-v-ukrayini.html

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На період воєнного стану в Україні почали діяти особливі трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Зміни були ухвалені законом № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який був офіційно опублікований в газеті «Голос України» 23 березня та набрав чинності наступного дня після опублікування. Законодавці стверджують, що закон покликаний дерегулювати та лібералізувати окремі умови трудових відносин в умовах воєнного стану, щоб усунути кадровий дефіцит та нестачу робочої сили.

Зміни передбачають, що форма трудового договору визначається сторонами за взаємною згодою, а умова про випробування (стажування) може бути встановлена для будь-якої категорії працівників. Якщо працівник фактично відсутній на роботі через те, що евакуювався, тимчасово втратив працездатність, перебуває у відпустці, роботодавець має право наймати нових працівників зі строковим трудовим договором на його посаду.

Також на період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу без його попередньої згоди та без завчасного попередження (якщо мова не йде про переведення на роботу в іншу місцевість, на територію, де тривають бойові дії, якщо нова робота не протипоказана працівнику за станом здоров’я).

А в зоні бойових дій працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого відпрацювання, тобто дата в заяві на звільнення може дорівнювати даті звільнення.

Наведення передбачають, що роботодавець має право звільнити працівника під час лікарняного чи відпустки (виключеннями є відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною до 3-х років). Дата звільнення відповідатиме першому робочому дню після лікарняного чи відпустки.

При необхідності допустима тривалість робочого часу працівників може зростати з 40 до 60 годин на тиждень. Скорочений графік — до 50 годин на тиждень. Скорочення безперервного відпочинку — до 24 години на тиждень.

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Інші нововведення, які передбачає закон:

у період дії воєнного стану не залучаються до нічних змін вагітні жінки, жінки, які мають дитину віком до 1-го року, особи з інвалідністю.

при наявності згоди до важкої роботи, підземних робіт та на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, можуть залучатися жінки (крім вагітних та тих, що мають дітей віком до 1 року);

роботодавець повинен вжити всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівника на своєчасну оплату праці. Якщо порушення строків виплати заробітної плати сталося внаслідок ведення бойових дій, роботодавець звільняється від відповідальності;

звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати не звільняє його від обов’язку виплатити заробітну плату після відновлення роботи організації;

на період дії воєнного стану тривалість щорічної відпустки — 24 календарних дні. Але роботодавець має право відмовити працівнику в щорічній відпустці, якщо той працює на об'єктах критичної інфраструктури;

протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 закону України «Про відпустки»;

дія трудового договору може бути призупинена. Призупинення трудового договору — не звільнення, тобто не тягне за собою припинення трудових відносин. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що економіка України за підсумками місяця повномасштабного російського вторгнення скоротилася вже на 35%, а загальні збитки з врахуванням майбутніх періодів сягають 1 трлн дол. США.