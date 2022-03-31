Кількість жертв ракетної атаки по ОДА в Миколаєві зросла

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Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА 31 березня зросла до 19 людей.

Рятувальники дістали з-під завалів 18 тіл, ще одна людина померла у реанімації. Роботи тривають.

В ОДА розповіли, що станом на 13.00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 19 людей. Рятувальниками вилучили з-під завалів 18 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.

О 7.00 30 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА, що сталося 29 березня.

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