Знищена колона окупантів та нові трофеї – з’явилися фото від захисників

Знищена колона окупантів та нові трофеї — з’явилися фото від захисниківhttps://racurs.ua/ua/n169125-znyschena-kolona-okupantiv-ta-novi-trofeyi-z-yavylysya-foto-vid-zahysnykiv.htmlРакурс
Війна в Україні з російськими окупантами триває. Наші захисники знищують рашистів та техніку ворогів.
Черговою підбіркою поділилися військові ЗСУ, які ведуть телеграм-канал «Останній блокпост».
На фото можна побачити знищену техніку в Чернігівській та Харківській областях.
Чергова розбита колона окупантів на Чернігівщині, — йдеться в одному з дописів.
Також опубліковано фото трофеїв, які отримали ЗСУ в Чернігівській області — МТ-ЛБ медичної служби та пошкоджений мостоукладчик ТММ-3.
До та після зустрічі з українським ППО. Залишки російського вертольота Мі-8АМТШ, випущеного у 2013 році, бортовий номер RF-91882, валяються по полю у селі Мала Рогань (Харківська область), — написали військові, додавши відповідні фото.
Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу — близько 17 тис. 700 осіб,
- танків — 625 од.,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 751 од.,
- артилерійських систем — 316 од.,
- РСЗВ — 96 од.,
- засоби ППО — 54 од.,
- літаків — 143 од.,
- гелікоптерів — 131 од.,
- автомобільної техніки — 1220 од.,
- кораблі/катери — 7 од.,
- цистерн з ПММ — 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85,
- спеціальна техніка — 24,
- пускові установки ОТРК — 4.