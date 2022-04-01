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Знищена колона окупантів та нові трофеї – з’явилися фото від захисників

Знищена колона окупантів та нові трофеї — з’явилися фото від захисників

1 кві 2022, 14:29
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Війна в Україні з російськими окупантами триває. Наші захисники знищують рашистів та техніку ворогів.

Черговою підбіркою поділилися військові ЗСУ, які ведуть телеграм-канал «Останній блокпост».

На фото можна побачити знищену техніку в Чернігівській та Харківській областях.

Чергова розбита колона окупантів на Чернігівщині, — йдеться в одному з дописів.

Також опубліковано фото трофеїв, які отримали ЗСУ в Чернігівській області — МТ-ЛБ медичної служби та пошкоджений мостоукладчик ТММ-3.

До та після зустрічі з українським ППО. Залишки російського вертольота Мі-8АМТШ, випущеного у 2013 році, бортовий номер RF-91882, валяються по полю у селі Мала Рогань (Харківська область), — написали військові, додавши відповідні фото.



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Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 17 тис. 700 осіб,
  • танків — 625 од.,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 751 од.,
  • артилерійських систем — 316 од.,
  • РСЗВ — 96 од.,
  • засоби ППО — 54 од.,
  • літаків — 143 од.,
  • гелікоптерів — 131 од.,
  • автомобільної техніки — 1220 од.,
  • кораблі/катери — 7 од.,
  • цистерн з ПММ — 76 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85,
  • спеціальна техніка — 24,
  • пускові установки ОТРК — 4.

Джерело: Ракурс


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