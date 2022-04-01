Знищена колона окупантів та нові трофеї – з’явилися фото від захисників

https://racurs.ua/ua/n169125-znyschena-kolona-okupantiv-ta-novi-trofeyi-z-yavylysya-foto-vid-zahysnykiv.html

Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. Наші захисники знищують рашистів та техніку ворогів.

Черговою підбіркою поділилися військові ЗСУ, які ведуть телеграм-канал «Останній блокпост».

На фото можна побачити знищену техніку в Чернігівській та Харківській областях.

Чергова розбита колона окупантів на Чернігівщині, — йдеться в одному з дописів.

Також опубліковано фото трофеїв, які отримали ЗСУ в Чернігівській області — МТ-ЛБ медичної служби та пошкоджений мостоукладчик ТММ-3.

До та після зустрічі з українським ППО. Залишки російського вертольота Мі-8АМТШ, випущеного у 2013 році, бортовий номер RF-91882, валяються по полю у селі Мала Рогань (Харківська область), — написали військові, додавши відповідні фото.

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Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: