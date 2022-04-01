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Ракурс
Небайдужі росіяни зливають дані про війська рф українській розвідці

Небайдужі росіяни зливають дані про війська рф українській розвідці

1 кві 2022, 16:32
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Війна в Україні з окупантами триває, допомагають нищити окупантів нашим ЗСУ самі ж росіяни.

Про це розповів офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони, позивний Віто в інтерв’ю інформаційному агентству АрміяINFORM.

За його словами, громадяни російської федерації надають представникам розвідки України дані про пересування та складу окупаційних військ.

Ми отримуємо дані від цивільних людей із російського Бєлгорода й не тільки. Вони дивом виходять на наші пабліки, скидаючи інформацію про рух ворожих військ у сторону України, їхній склад тощо, — розповів розвідник.

Після отримання інформації розвідка аналізує її, доповнює й порівнює з даними декількох інших джерел.

Потім доводимо до бойових частин та складаємо плани власних або спільних дій. Як результат — величезні втрати ворога, — зазначив розвідник.

За словами Віто, велика кількість росіян підтримує Україну в цій війні.

У нашому підрозділі є люди, які перейшли кордон з Росії та воюють на стороні України, — зауважив він.



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Нагадаємо, американська розвідка інформує, що володимира путіна вводять в оману щодо ефективності армії рф в Україні. Це стало причиною напружених відносин між главою кремля та військовим керівництвом країни-агресора.

Джерело: АрміяINFORM

Джерело: Ракурс


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