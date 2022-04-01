Небайдужі росіяни зливають дані про війська рф українській розвідці

Небайдужі росіяни зливають дані про війська рф українській розвідціhttps://racurs.ua/ua/n169133-nebayduji-rosiyany-zlyvaut-dani-pro-viyska-rf-ukrayinskiy-rozvidci.htmlРакурс
Війна в Україні з окупантами триває, допомагають нищити окупантів нашим ЗСУ самі ж росіяни.
Про це розповів офіцер спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони, позивний Віто в інтерв’ю інформаційному агентству АрміяINFORM.
За його словами, громадяни російської федерації надають представникам розвідки України дані про пересування та складу окупаційних військ.
Ми отримуємо дані від цивільних людей із російського Бєлгорода й не тільки. Вони дивом виходять на наші пабліки, скидаючи інформацію про рух ворожих військ у сторону України, їхній склад тощо, — розповів розвідник.
Після отримання інформації розвідка аналізує її, доповнює й порівнює з даними декількох інших джерел.
Потім доводимо до бойових частин та складаємо плани власних або спільних дій. Як результат — величезні втрати ворога, — зазначив розвідник.
За словами Віто, велика кількість росіян підтримує Україну в цій війні.
У нашому підрозділі є люди, які перейшли кордон з Росії та воюють на стороні України, — зауважив він..
Нагадаємо, американська розвідка інформує, що володимира путіна вводять в оману щодо ефективності армії рф в Україні. Це стало причиною напружених відносин між главою кремля та військовим керівництвом країни-агресора.
Джерело: АрміяINFORM