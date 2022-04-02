путін може продовжити агресію в Європі. Фото: joinfo.com

https://racurs.ua/ua/n169159-putin-moje-prodovjyty-agresiu-v-ievropi-zelenskyy-poperedyv-zahid.html

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Президент росії володимир путін може продовжити агресію в Європі.

У лідера країни-терориста «зростає апетит», а путін хоче всього, що дасть йому Захід. У Києві упевнені, що він продовжить свою агресію за межами України й отримає те, чого хоче, якщо «його зараз не зупинити». Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Fox News.

Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит, — заявив він.

Український гарант також додав, що всі повинні знати: якщо Україну заженуть у кут, українські військові дадуть відповідь на повну силу.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 квітня заявив, що російський диктатор путін став більш реалістичним щодо своєї воєнної стратегії. У кремля недостатньо сил для атак України з трьох напрямків, тому він перекидає частину сил на інший напрямок, щоб зміцнити армію в цьому районі.

Джерело: Fox News