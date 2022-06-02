Bayraktar полює на танки окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171277-bayraktar-upoluvav-dva-tanky-okupantiv-video-znyschennya-bronetehniky.html

Ракурс

Безпілотник Збройних сил України Bayraktar знищив два танки російських окупантів.

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Ворожа бронетехніка була спалена бойовим дроном оперативного командування «Південь». Один танк вдалося знищити на ходу, а другий в окопах. Відповідним відео в Telegram поділився радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Ювелірна робота «Байрактара» по двох російських танках, — підписав він відеоролик.

Як відомо, Bayraktar TB2 — це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат, який розробляється в Туреччині. Здатний розганятися до 200 км/год. та підніматися на висоту понад 8 км. «Байрактар» скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети й може протягом доби перебувати в польоті.

Нагадаємо, ударний дрон «Байрактар» знищив російську реактивну систему залпового вогню «Ураган». Саме РСЗВ «Град» та «Ураган» ворог використовує для обстрілів мирних населених пунктів України.