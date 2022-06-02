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Ракурс
Патріарха рпц кирила виключили з шостого пакета санкцій

Патріарха рпц кирила виключили з шостого пакета антиросійських санкцій

2 чер 2022, 18:48
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Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, який зокрема передбачає обмеження на понад дві третини імпорту російської нафти та відключення «Сбербанку» від SWIFT.



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Документ набуде чинності 3 червня.

Водночас редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк повідомив, що з санкційного списку виключили російського патріарха Кирила.

Про запровадження шостого пакета написали в офіційному Twitter Французького головування в ЄС.

Серед обмежень, які отримала країна-агресор:

  • санкції проти співробітників служб безпеки та військових, організацій промислового та технологічного сектору, олігархів, пропагандистів та членів їхніх сімей;
  • заборона на імпорт нафти з Росії морським шляхом, який у поєднанні з рішеннями Польщі та Німеччини на національному рівні знизить на 92% імпорт російської нафти до кінця року;
  • відключення від системи Swift Сбербанку та ще двох російських банків, а також ще одного білоруського банку;
  • розширення заборон на експорт до Росії, включно із хімічними речовинами та високотехнологічними товарами;
  • заборона на надання послуг російському нафтовому сектору;
  • заборона трьох російських ЗМІ, причетних до поширення пропаганди;
  • заборона на консультаційні послуги для російських операторів.

Bloomberg із посиланням на близькі до перемовного процесу джерела писало, що Угорщина гальмувала процес ухвалення нового пакету санкцій, зокрема хотіла вивести з-під санкцій російського патріарха Кирила.

В результаті кількатижневих переговорів у ніч на 31 травня лідери країн ЄС на саміті Європейської ради у Брюсселі домовилися до кінця 2022 року заблокувати більшу частину імпорту російської нафти.

Виняток зробили для палива, яке постачається трубопроводами. В ЄС домовились також запровадити санкції проти 80 олігархів та трьох телеканалів рф, відключити російський «Сбербанк» від платіжної системи SWIFT.

Джерело: Ракурс


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