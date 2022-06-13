Литовський журналіст придбав 110 антидронових комплексів EDM4S для Збройних сил України

https://racurs.ua/ua/n171659-sholcu-ne-snylosya-lytovskyy-jurnalist-prydbav-110-protydronovyh-rushnyc-dlya-ukrayiny.html

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Литовський журналіст придбав 110 антидронових комплексів EDM4S для Збройних сил України.

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Андрюс Тапінас раніше зібрав кошти на купівлю турецького безпілотника Bayraktar для української армії. Про нову поставку для ЗСУ він повідомив у своєму Twitter.

Вартість закупівлі антидронових рушниць — 1,5 млн євро. Комплекси отримають 35 підрозділів.

Антидронові комплекси назвали «Орккист» («Убивця орків») українські військові почали використовувати ще восени 2021 року.

EDM4S призначена для протидії дистанційним пілотованим авіаційним системам. Це досягається шляхом перехоплення контролю. Система повністю переносна.

У 2020 році Україна замовила в Литви антидронові рушниці для ефективної боротьби з ворожими безпілотникам.