Coca-Cola оголосила про повне припинення роботи в рф. Фото: Фокус

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Coca-Cola HBC повністю йде з росії — компанія більше не вироблятиме і не продаватиме «Кока-Колу» або продукцію інших своїх брендів на території країни-агресора.

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Зараз компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. По їх закінченню російським споживачам більше не придбати продукцію бренду Coca-Cola. Про це 16 червня повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії-виробника.

Вже на 13-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну Coca-Cola Company заявила, що призупиняє роботу в рф. Тоді заявлялося, що компанія продовжить відстежувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події.

За інформацією російських ЗМІ, на території рф працює 10 заводів Coca-Cola, які виробляють не лише «Кока-Колу», але й газовані напої Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрий», Pulpy, Rich, «Моя Сім’я», Innocent та іншу продукцію.

Нагадаємо, у травні американський виробник спортивних товарів Nike не продовжив договір франчайзу в росії й припинив поставки продукції на ринок країни-агресора. Усі брендові магазини компанії зачиняться після розпродажу існуючих запасів.

Джерело: Reuters