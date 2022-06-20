У Чорному морі рф тримає напоготові носіїв 36 крилатих ракет. Фото:

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російська федерація поповнила корабельний склад у Чорному морі.

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Таким чином зараз у морі чатує три надводних та три підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет. Також у Чорному морі перебувають три великих десантних кораблі російського флоту. Про це 20 червня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

У командуванні зазначили, що скований у просуванні суходолом противник активізував повітряні удари. Російський винищувач застосував по бомбардувальнику Повітряних сил ЗСУ крилату ракету класу «повітря-повітря», але не влучив — український пілот майстерно ухилися від атаки.

У Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по позиціях українських військових, але змушений був утікати після відкриття вогню бійців ЗСУ.

На Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ української армії знищив російський безпілотний розвідник.

За 19 червня втрати ворога на Південному напрямку склали 28 військових, гаубиця калібру 155 мм, танк та два військових автомобілі.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести контрнаступ у південних регіонах. У неділю, 19 червня, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові вже наблизилися до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км.