Війна зістарить українців на 10-15 років

https://racurs.ua/ua/n172275-viyna-zabere-v-ukrayinciv-10-15-rokiv-jyttya-prognozuie-lyashko.html

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Українці можуть «постаріти» в середньому на 10−15 років через тривалий вплив війни на психоемоційний стан, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Міністр прогнозує, що через кілька років в Україні зросте кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань. Таку думку він виказав 1 липня в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону.

У нас зараз найбільш інформатизована війна з часів історії людства, і все ми бачимо практично у прямому ефірі, і все це впливає на психоемоційний стан кожної людини. За попередніми підрахунками та дослідженнями, така тривалість впливу на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старіють на 10−15 років. Тобто нас наздоганятимуть ті хвороби, які зазвичай, наприклад, у 40 років не траплялися, а траплялися у 60 років, — розповів Ляшко.

Вже через рік-два медикам слід готуватися до нової хвилі збільшення онкологічних та серцево-судинних захворювань (інфарктів та інсультів).

Раніше Ляшко прогнозував, що після перемоги психологічна допомога знадобиться щонайменше 15 млн українців.

Крім того, експерти вважають, що бойові дії призведуть до різкого зростання кількості захворювань на ВІЛ та туберкульоз.