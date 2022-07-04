СБУ знешкодила групу російських агентів-розвідників на півдні. Фото:

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Групу російських агентів-розвідників вдалося викрити в Миколаївській області.

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У ході спецоперації оперативники нейтралізували групу осіб з трьох глибоко законспірованих ворожих агентів, які збирали розвіддані щодо оборони причорноморських районів. Зрадники розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Про це 4 липня повідомили в Службі безпеки України.

Агентура залучала своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів, щоб замаскувати свої дії. Отримані відомості вони передавали російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали.

СБУ з’ясувала, що агентурну мережу сформували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності. Представники ворога не лише збирати потрібну інформацію, але й агітували місцевих мешканців підтримувати окупантів — намагались розхитувати обстановку в регіоні.

Правоохоронці провели обушки за місцями перебування російських агентів ц виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій. Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України), ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 1 липня у Києві виявили агентурну групу головного управління генштабу зс рф. Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ та розташування обʼєктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані чинних і колишніх українських військових та правоохоронців.