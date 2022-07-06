У степах Донбасу феєрично здетонував боєкомплект російського танка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172415-u-stepah-donbasu-feierychno-zdetonuvav-boiekomplekt-rosiyskogo-tanka-video.html

Ракурс

Новітні російські танки, які були розхвалені московською пропагандою, стають легкою мішенню для українських військових.

.

Щодня бійці ЗСУ знищують певну кількість важкої бронетехніки окупантів. У мережу потрапило відео, як російський танк розлітається на друзки після зустрічі з оборонцями України. Про це 6 липня повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ» у Facebook.

Зазначається, що десь у степах Донбасу російський танк зустрівся з українськими військовими й йому «від радості зірвало башту». На кадрах видно, як башта танка відлітає десь далеко вбік після того, як здетонував боєкомплект машини. Дата ефективного відпрацювання ЗСУ по ворожій техніці не розкривається.

Раніше в Генштабі заявляли, що 5 липня українські військові знищили шість танків. Загалом з початку повномасштабної війни було спалено вже 1 тис. 600 танків.

Нагадаємо, бійці територіальної оборони знищили розхвалений і «непереможний» російський танк «Прорив» на Харківському напрямку. Ворожу бронемашину знищили зі звичайних грамометрів РПГ-7 та «Карл Густафф».