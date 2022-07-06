Зеленський наказав скасувати видачу дозволів на виїзд. Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n172419-zelenskyy-nakazav-skasuvaty-vydachu-dozvoliv-na-vyyizd-dlya-viyskovozobov-yazanyh.html

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Заборону військовозобов’язаним переміщуватися територією України без дозволу з військкомату скасують.

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Про таке рішення 6 липня заявив президент України Володимир Зеленський під час доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на спеціальному засіданні. Глава держави звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міністерство оборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може Кабінет міністрів своїми актами. Про це повідомляють «РБК-Україна» та «Українська правда» із посиланням на перевірені джерела.

Зазначається, що Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegramповідомив, що начальником Генерального штабу Збройних сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання.

Додав, що оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави, — зазначив Залужний.

Нагадаємо, 5 липня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У відомстві зазначили, що у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський попросив Генеральний штаб не ухвалювати без нього подібних рішень, а міністру оборони та командуванню ЗСУ доручив підготувати доповідь з цього питання.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»