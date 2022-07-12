Масштабні втрати російських військ в Україні назвали в Генштабі. Фото:

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною продовжують зростати.

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З початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила 37 тис. 470 солдатів та офіцерів, 1 тис. 649 танків, 3 тис. 829 броньовиків, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 2 тис. 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це 12 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу українські військові ліквідували 70 окупантів, підбили чотири танки, один броньовик та три військових автомобілі. Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 37 тис. 470 (+70) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 649 (+4) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 829 (+1) од,

артилерійських систем — 838 (+0) од,

РСЗВ — 247 (+0) од,

засоби ППО — 109 (+0) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676 (+0),

крилаті ракети — 155 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 699 (+3) од,

спеціальна техніка — 66 (+0).

Нагадаємо, 10 липня українські військові з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з американського протитанкового комплексу Javelin та українського «Стугна-П» знищили на Донеччині два російські танки.