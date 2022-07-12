Операторів Армії дронів почали навчати в Україні. Фото: elitecopter.com.ua

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Проект «Армія дронів» стартував в Україні у вівторок, 12 липня.

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Перші 150 людей почали навчатися як оператори Армії дронів у військових цілях на території школи Дронаріум. Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші задачі, які виконуватимуть на фронті. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Чиновник висловив подяку тим, хто підтримує та фінансує проект, або відправляє власні БПЛА. Надати власний дрон чи донат можна на платформі UNITED24.

Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт, — наголосив міністр.

Як відомо, 1 липня Фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проекту «Армія дронів».

Нагадаємо, 7 липня Служба безпеки України опублікувала відео того, як ударні безпілотники знищують ворожу бронетехніку. Бойовий дрон влучними ударами знищив два танки Т-80, один танк Т-72 та одну БПМ-2.