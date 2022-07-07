Ударні дрони знищують російські танки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172458-sbu-pokazala-znyschennya-rosiyskyh-tankiv-z-udarnogo-drona-video.html

Ракурс

Російська бронетехніка залишається беззахисною перед українськими безпілотними.

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Українські військові за допомогою ударних дронів успішно знищують танки загарбників. Роботу операторів показали на відео, яке 7 липня оприлюднила Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що сили оборони нищать росіян так, щоб статистка військових втрат росії відразу зростала.

Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно — щоб одразу зростала статистика їхніх втрат! — йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах показано, як бойовий безпілотник спопелив два танки Т-80, один танк Т-72 та один БПМ-2.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ 7 липня повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 36 тис. 650 російських солдатів та офіцерів, спопелили 1 тис. 602 танки, 3 тис. 797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 одиниць РСЗВ, 2 тис. 665 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 66 одиниць спеціальної техніки.