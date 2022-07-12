10-річна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу, коли передала армії 21 тис. доларів

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Ракурс

10-річна чемпіонка світу з шашок до сліз розчулила Притулу, коли передала для ЗСУ 21 тис. дол.

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На вулицях Києва Валерія Єжова грала партії з людьми, які у разі програшу жертвували гроші. Чемпіонка не програла жодного разу.

Наш народ із такими дітьми перемогти неможливо! — написав у себе у Facebook шоумен та волонтер Сергій Притула, до благодійного фонду якого маленька чемпіонка і принесла зібрану суму.

Валерія займається шашками вже четвертий рік. Зі слів дівчини, в перший день вона виграла 1 тис. 200 гривень, а одного разу сума сягнула — 4 тис. за день.

Найбільший донат був 50 дол. — іноземець зіграв лише одну партію.

А ще була жінка, з якою я не грала. Вона поклала 1 тис. грн і втекла. Я навіть не встигла їй подякувати, — додає чемпіонка світу з шахів.

Мама дівчинки ходила разом з нею та допомагала організовувати вуличні ігри в шахи. Їй дуже запам’яталось, як до доньки підійшла жінка, в якої чоловік на передовій, і сказала, що він з побратимами записали для шахістки відео з подякою, але через поганий зв’язок не можуть надіслати. Тому вона прийшла подякувати особисто і передати вдячність від хлопців з фронту.

За дев’ять днів вуличних турнірів у шахи лише у двох партіях Валерія зіграла в нічию. Її супротивником був чоловік середнього віку, і він — кандидат у майстри спорту з шашок.

Нині дівчинка бере відпочинок, бо 1 серпня у неї турнір.