Будні артилеристів Сухопутних військ показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n172718-budni-artylerystiv-suhoputnyh-viysk-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Українські артилеристи щодня доводять свою майстерність, боронячи рідну землю від російських загарбників.

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У мережі опублікували відео, яке розповідає про бойові будні воїнів з 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. На кадрах можна побачити, як захисники завдають ударів по позиціях військовослужбовців рф. Бійці цієї батареї сотні одиниць знищеної ворожої техніки та особового складу противника. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Як відомо, 58 ОМПБр — військове з'єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ чисельністю у бригаду. Входить до складу оперативного командування «Північ».

Нагадаємо, військовослужбовці реактивного артилерійського дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади опублікували фото своїх буднів на фронті. На світлинах хлопці показали, як у вільну від важких боїв хвилину займаються спортом, готують обід, доглядають за цуциком і грають на гітарі. Військові заявляли, що дуже цінують такі моменти.