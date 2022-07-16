Київ пригрозив судом великим міжнародним банкам через роботу з компаніями, які торгують російською нафтою

https://racurs.ua/ua/n172741-kyyiv-pogrojuie-pozovom-mijnarodnym-bankam-cherez-robotu-z-prodavcyamy-rosiyskoyi-nafty-ft.html

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Влада України вимагає від чотирьох великих міжнародних банків — JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole — припинити зв’язки з компаніями, які торгують російською нафтою.

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Financial Times пише, що Київ розіслав цього тижня листи, у яких банки звинувачуються у воєнних злочинах.

Надання кредитів компаніям, які займаються постачанням російської нафти, призводить до затягування війни проти України, йдеться у листі. За даними видання, його підписав економічний радник президента України Олег Устенко.

В інтерв’ю Financial Times Олег Устенко заявив, що Міністерство юстиції має намір подати до суду на банки до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни.

Я вважаю, що вони (фінансові установи) скоюють воєнні злочини, тому що саме таким чином допомагають путінському режиму і підтримують режим, — сказав Устенко.

За даними Financial Times, підрозділи HSBC та Crédit Agricole з управління активами володіють акціями «Газпрому» та «Роснафти». Згідно з листами, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту Лукойл і Vitol, який торгує російською нафтою.