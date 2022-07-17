Шість країн ЄС заблокували понад 90% активів росії — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n172782-shist-krayin-ies-zablokuvaly-ponad-90-aktyviv-rosiyi-bloomberg.html

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Шість країн Європейського Союзу заблокували російських активів на 12,7 млрд євро — ці країни беруть найбільш активну участь у блокуванні кривавих грошей москви.

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Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 12,7 млрд із 13,9 млрд євро заморожених російських активів на території країн ЄС, пише Bloomberg.

На Берлін, Париж, Дублін, Відень, Брюссель і Люксембург припадають майже всі російські активи, які були заблоковані у 27 країнах ЄС у відповідь на вторгнення в Україну. Інші країни ЄС повідомили, що конфіскували невеликі суми або взагалі не конфіскували їх.

Є шість держав-членів, які виконують цю роботу. У нас ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, інші надають нам інформацію про дуже низькі суми… Певні країни не комунікують, — заявив в інтерв’ю Дідьє Рейндерс.

У п’ятницю ЄС запропонував новий список санкцій проти росії та заходи щодо посилення чинних пакетів санкцій. Блок також працює над посиленням повноважень країн ЄС щодо конфіскації злочинних активів, зокрема російських фізичних та юридичних осіб за відмивання грошей і корупцію.

У березні ЄС створив нову робочу групу із «замороження та вилучення» російських активів для покращення спільної координації.