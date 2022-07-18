Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення в Україну, фото: «Сибирь.Реалии»

Підсунули контракт за 2007 рік — як російська влада обманює рашистів (АУДІО)

18 лип 2022, 13:31
999

Рашистам, які беруть участь у вторгненні в Україну, російська влада підсовують фіктивні контракти.



.

Про це свідчить нове перехоплення телефонних розмов загарбників, опубліковане на сторінці Головного розвідувального управління Міноборони України в соціальній мережі Фейсбук.

Під час розмови окупант розповідає своїй бабусі, що його підрозділ зараз перебуває десь за Ізюмом і вони «беруть ліс». Протез їхньої роти залишилися лише 26 людей з 90, тому він не збирається більше підписувати контрактів.

За словами окупанта, війна виявилася не такою, як він очікував.

Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава, — бідкається загарбник.

Бабуся, зі свого боку, зазначає, що показувала його контракт адвокату:

Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів