Підсунули контракт за 2007 рік — як російська влада обманює рашистів (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n172794-pidsunuly-kontrakt-za-2007-rik-yak-rosiyska-vlada-obmanuie-rashystiv-audio.htmlРакурс
Рашистам, які беруть участь у вторгненні в Україну, російська влада підсовують фіктивні контракти.
Про це свідчить нове перехоплення телефонних розмов загарбників, опубліковане на сторінці Головного розвідувального управління Міноборони України в соціальній мережі Фейсбук.
Під час розмови окупант розповідає своїй бабусі, що його підрозділ зараз перебуває десь за Ізюмом і вони «беруть ліс». Протез їхньої роти залишилися лише 26 людей з 90, тому він не збирається більше підписувати контрактів.
За словами окупанта, війна виявилася не такою, як він очікував.
Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава, — бідкається загарбник.
Бабуся, зі свого боку, зазначає, що показувала його контракт адвокату:
Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно.