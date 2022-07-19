Ірину Венедіктову остаточно звільнили з посади генпрокурора. Фото: ОПУ

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Ірина Венедіктова остаточно звільнена з посади генерального прокурора.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 липня, підписав указ № 518/2022. Відповідний документ вже розміщений на сайті глави держави.

Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора, — йдеться в документі.

Сьогодні Верховна рада України підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади глави Офісу генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Під час засідань парламентарі не робили гучних заяв чи обвинувачень. Наразі відомо, що Венедіктова залишається в команді президента і «Слуги народу».

Глава держави заявляв, що причиною для звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової та глави Служби безпеки України Івана Баканова стали результати масштабної перевірки правоохоронних органів, яка підтвердила факти переходу співробітників органів прокуратури на бік російської федерації на окупованих територіях.

Нагадаємо, після відсторонення з посади генпрокурора Ірина Венедіктова заявляла, що не має наміру сперечатися із думкою чи рішенням президента, а «процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом».