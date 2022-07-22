Які українські міста зазнавали найбільше ракетних атак. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n172933-danilov-nazvav-mista-po-yakyh-rosiyany-vypustyly-naybilshe-raket.html

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Повномасштабна війна російської федерації проти України супроводжувалася цинічними ракетами ударами по мирних українських містах.

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Окупанти обстрілюють ракетами не лише Київ, але й знищують Харків, Одесу, Миколаїв. Деякі міста були майже стерті з землі внаслідок ракетних ударів. Найчастіше ворог бив по Ізюму Харківської області — по місту випустили 476 ракет, знищивши його дощенту. Про це 22 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив в ефірі національного телемарафону.

Друге місто за численністю ракетних атак — Маріуполь, а на третій позиції перебуває Миколаїв.

Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв, — розповів секретар Ради національної безпеки та оборони.

Як відомо, Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають донині.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже до 60% усіх своїх ракет. За даними військової розвідки, найбільше агресор використав балістичних ракет до комплексу «Іскандер».

Нагадаємо, на початку липня видання Forbes повідомляло, що на початок війни ракетний арсенал російської федерації налічував майже 7 тис. ракет середньої та ближньої дальності дії. Майже половину з цих ракет становлять старі невисокоточні ракети Х-22 та Х-55 й комплекси «Точка-У». Станом на липень 2022 року у країни-агресора залишилося понад 2 тис. таких радянських ракет, яких може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань.