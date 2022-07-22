Foreign Policy стверджує, що росія готує великий наступ на Україну в 2023 році, щоб захопити Одесу

https://racurs.ua/ua/n172944-rosiya-gotuie-velykyy-nastup-na-ukrayinu-v-2023-roci-dlya-zahoplennya-odesy-foreign-policy.html

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Влада Росії на початку 2023 року може розпочати новий великий наступ на Україну, щоб серед іншого спробувати захопити Одесу та південно-західне узбережжя країни та відрізати Україну від Чорного моря.

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Про це написав американський журнал Foreign Policy.

Про нові військові цілі росії виданню розповіли чотири чинні та колишні американські та європейські чиновники.

Припускають, що наступного року вони (українці) можуть зіткнутися з ще одним дуже серйозним російським наступом. І ми маємо зробити все можливе, щоб дати їм не лише обладнання, а й людей — свіжих людей, добре навчених людей — щоб спробувати це пережити, — сказав на умовах анонімності неназваний західний чиновник.

Чиновники зі США та ЄС вважають, що Кремль націлився на Одесу як на «головний стратегічний приз на наступному етапі війни».

Враховуючи час, який Україна має для укріплення цієї південної території, доки бої тривають далі на схід і північ, росіянам буде важко увійти та взяти Одесу, особливо з західними системами оборони, які можуть утримати російський флот і затоку, — сказав виданню Джим Таунсенд, колишній чиновник Міністерства оборони США, а нині експерт з питань європейської безпеки Центру нової американської безпеки.

У середу, 20 липня, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що військові цілі росії в Україні більше не зосереджені виключно на східних регіонах, що свідчить про те, що рф може знову розширити свій наступ.

росія закладає основу для анексії території України, яку вона контролює, прямо порушуючи суверенітет України, — заявив журналістам у вівторок речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він сказав, що російський уряд «переглядає детальні плани нібито анексії низки регіонів України, включаючи Херсонську, Запорізьку, всю Донецьку та Луганську області».