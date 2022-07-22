Київ розкрив технічні параметри зернової угоди у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n172950-kyyiv-rozkryv-tehnichni-parametry-zernovoyi-ugody-u-stambuli-dokument.html

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Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури України підписана у Стамбулі «Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів» передбачає створення демілітаризованих гуманітарних коридорів для вивезення продовольства з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

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Згідно із домовленостями, уся діяльність в українських територіальних водах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України.

Контроль та моніторинг

Угода передбачає, що у Стамбулі під егідою ООН створюється Спільний координаційний центр (СКЦ) за участі представників України, Туреччини, ООН та росії, який займатиметься:

загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей;

реєстрацією суден, що слідують в розблоковані українські порти;

затвердженням графіків транзиту та заходу суден в порти.

Також створюються спеціальні інспекційні групи за участю всіх сторін, які перевірятимуть судна на предмет наявності несанкціонованих вантажів і персоналу на борту, які прямують до українських портів або виходять з них.

Такі групи працюватимуть в гаванях в районі Турецької протоки (протока Босфор), які попередньо будуть визначені турецькою стороною.

У Мінтранспорту стверджують, що завдяки угоді Україна зможе оперативно експортувати орієнтовно 20 млн тонн зерна, яке лежить на складах, звільнити місце для нового урожаю і залучити в економіку додаткові валютні надходження від одного із ключових експортних секторів економіки.

Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна і портові споруди, які беруть участь у цій ініціативі [із безпечного вивезення зерна], — йдеться у документі.

Нагадаємо, що ця ініціатива діятиме протягом 120 днів з дати підписання і може бути автоматично продовжена на той самий період, якщо одна зі сторін не повідомить іншу про намір припинити дію ініціативи або змінити її.

Реакція

Угода про деблокаду портів врятує 20 млн тонн зерна і 400 млн людей і збільшить доходи України від експорту на мільярди доларів.

Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд дол. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни, — зауважив Шмигаль.

За словами прем'єра, вже зараз українські аграрники зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65−70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш переконаний, що угода про вивіз зерна з України, підписана Україною, Росією та Туреччиною у Стамбулі, допоможе уникнути продовольчої катастрофи у світі.

Угода, підписана сьогодні Україною, російською федерацією та Туреччиною під егідою ООН, відкриває шлях для комерційного експорту продуктів харчування з України через Чорне море, — написав він у Twitter.

Він наголосив, що угода допоможе уникнути катастрофи з нестачею продовольства для мільйонів людей у всьому світі.