Партизани в Херсоні підірвали автомобіль з колаборантами. Фото: avtoradosti.com.ua

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Автомобіль із колаборантами вибухнув у тимчасово окупованому Херсоні.

Професійно сьогодні, 27 липня, спрацювали українські партизани. У машині на момент вибуху перебували два «поліцейських» російської окупаційної адміністрації. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що радіокерований фугас підірвали на і на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна.

Цього разу «квиток на концерт Кобзона» отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації, — зазначили в ГУР.

Розвідники наголошують, що внаслідок вибуху один «поліцейський» був ліквідований, а другий зараз знаходиться в лікарні.

Також Сили спецоперацій Збройних сил України 27 липня повідомили, що Рух опору в окупованій Херсонській області ліквідував групу росіян і здобув їхні мапи та іншу документацію з шифрами.

Нагадаємо, мешканці українського Херсона продовжують чинити тихий спротив окупації регіону воєнними злочинцями росії. На деревах, стовпах та обабіч доріг громадяни розвішують жовті та синьо-жовті стрічки.