Екс-голову КСУ Тупицького заочно арештували

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Суд обрав для колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у виді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Таке рішення ухвалив 29 липня Подільський райсуд Києва. Застава, внесена раніше за Тупицького, йде у дохід держави.

Тупицькому загрожує до п’яти років в’язниці, він звинувачується в неправдивих свідченнях, поєднаних зі створенням доказів захисту, та підкупі свідка з метою надання неправдивих свідчень.

27 травня Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Проти нього відкрили кілька кримінальних проваджень.

За версією ДБР, у жовтні 2018 року Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника глави КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від свідчень чи дати «потрібні» свідчення на користь колишнього глави Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також у ДБР заявляють, що Тупицький у 2018 та 2019 роках давав неправдиві свідчення у справі про протиправне заволодіння активами Зуївського енергомеханічного заводу, який знаходиться у Донецькій області.

У березні журналісти помітили Тупицького в Австрії, хоча офіційно востаннє він перетинав кордон України 22 лютого, коли повернувся з Туреччини.

Нагадаємо, голова КСУ Олександр Тупицький, відсторонений указом президента України Володимира Зеленського у грудні 2020 року, отримав майже 904 тис. грн зарплати, яку недоотримав в умовах карантину з квітня по серпень 2020 року.