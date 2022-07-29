Валерій Залужний (праворуч), фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n173195-pomstymosya-za-kojnogo-zagyblogo-chy-skalichenogo-viyskovogo-zalujnyy.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, реагуючи на останні новини про звірства російських загарбників, запевнив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.

Про це йдеться в заяві Залужного, оприлюдненій сьогодні, 29 липня, на його сторінках у соцмережах.

Росія — держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима, — наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові, на відміну від російських воєнних злочинців, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності, — зазначив Залужний. — Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що рашисти обстріляли колонію в Оленівці Донецької області, в котрій утримували полонених українських військових. За інформацією української розвідки, цей терористичний акт здійснили найманці зі складу російської приватної військової компанії «Вагнера» за особистою командою путінського соратника Євгена Пригожина.