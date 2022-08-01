Держбюджет у липні перевиконали, митниця після скасування пільг додала 82% платежів

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Державний бюджет Україні у липні отримав 64 млрд грн, індикативні показники перевиконано на 44,7%.

Про це 1 серпня повідомив народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Він розповів, що минулого місяця додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд грн. Це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж в аналогічний період минулого року.

За перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн). Понад торішній факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше, — написав Гетманцев.

Нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк навів, на його думку, «шокуючу цифру» надходжень від митниці.

У липні ця структура наповнила бюджет на 22,9 млрд грн. Це означає зростання за місяць на 82%, бо у червні було 12,6 млрд.

До цього місяці теж цифри схожі. Тобто скасування пільг на мита дала приблизно тільки за місяць у бюджет 10,3 млрд грн. Це при тому, що багато товарів завезли наперед по пільзі. Плюс зріс курс, — прокоментував ці дані Железняк у своєму Телеграм.

При цьому розмитнення авто склало 7,3% від всіх митних платежів у липні. Більше принесли до бюджету тільки нафтопродукти (10,8%) або 2,47 млрд грн.

Рада 21 червня підтримала законопроект № 7418, котрий передбачає повернення скасованих ухваленим після початку масштабної російської агресії законом № 2142 митних платежів для фізичних осіб під час ввезення автомобілів та ПДВ на імпорт товарів.