Медведчук почув нове рішення суду щодо свого арешту

https://racurs.ua/ua/n173381-medvedchuk-pochuv-nove-rishennya-sudu-schodo-svogo-areshtu.html

Ракурс

Личаківський райсуд Львова продовжив термін утримання Віктора Медведчука під вартою до 19 вересня.

Медведчука підозрюють у державній зраді, проти нього відкрили два провадження. Після втечі з-під домашнього арешту Медведчука затримали у квітні та арештували. Тоді у кума путіна вперше арештували частину майна.

У червні суд Львівський суд заарештував 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.

Одну зі справ Медведчука вже передали до суду. У випадку, якщо його провину буде доведено, Медведчуку на момент публікації загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Водночас в СБУ зазначили, що це лише «перший епізод» справи Медведчука.

Раніше Личаківський райсуд Львова продовжив арешт Віктору Медведчуку до 9 серпня.