В окупованому Маріуполі помирає кожен четвертий. Фото: ctfassets.net

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Смертність в окупованому російськими військами Маріуполі зросла в п’ять разів.

У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування. Загарбники заявляють про 17 випадків гострої кишкової інфекції в Маріуполі. Серед хворих половину складають діти. Насправді ж ситуація набагато гірша. Про це 5 серпня повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

На фото — померла людина в мішку на перехресті вулиць Ломізова й Азовстальської. Такі випадки в місті не поодинокі, — опублікувала міськрада жахливу світлину з сучасного Маріуполя.

Зазначається, що за тиждень у Маріуполі, який до війни налічував до півмільйона мешканців, помирає понад 30 людей. Також через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери.

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, людей розміщують у коридорах лікарень, щоб звільнити умови для поранених росіян. А через брак лікарів цивільні залишаються на самоті, тому це призводить до надвисокої смертності.

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що місця масових поховань поблизу окупованого росіянами Маріуполя сильно збільшилися. З травня по липень цвинтар у селищі Старий Крим, де масово ховають маріупольців, збільшився майже вдвічі.