Морпіхи ЗСУ влаштували засідку росіянам. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173416-morpihy-zsu-vlashtuvaly-zasidku-rosiyanam-i-znyschyly-desyatky-biyciv-video.html

Ракурс

Українські військові знищують ворожих солдатів не лише в бою, але й влаштовують їм засідки.

Успішну засідку для окупантів влаштували військовослужбовці 503-го окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України. Про це 5 серпня Сухопутні війська України повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Військові також опублікували відео своєї роботи. На кадрах, які були опубліковані в YouTubeвидно, що як у напівзруйновану будівлю сходяться російські загарбники. Морпіхи дочекалися слушної нагоди та завдали вогневих ударів по об'єкту. Таким чином вдалося знищити зо два десятки воронів, але одному окупанту таки вдалося вціліти.

Морпіхи дочекалися, доки російські окупанти зберуться в будівлі — і «насипали» туди, — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, у Донецькій області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України на одному з напрямків знищили групу російських воєнних злочинців.