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Ракурс
Вибухи прогриміли на Вінниччині під час повітряної тривоги

Вибухи прогриміли на Вінниччині під час повітряної тривоги

10 сер 2022, 15:55
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Вибухи пролунали 10 серпня у Вінницькій області. В регіоні триває повітряна тривога. Звуки вибухів місцеві мешканці чули в часі, коли спрацював сигнал оповіщення про небезпеку.





Місцева влада поки не оприлюднила більш докладної інформації про вибухи. Мешканців області закликали залишатися в укриттях.

Варто зауважити, що сьогодні вінничан також попереджали про вибухи, оскільки в селі Писарівка Калинівської громади планувався підрив кар'єру. Вибухи, за інформацією Писарівської сільради, повинні мали проходити з 9.00 до 15.00.

ОНОВЛЕНО. Вибух, який пролунав на Вінниччині, пов’язаний із підривними роботами в кар'єрі, повідомив «Суспільному» голова Калинівської громади Поліщук.

Джерело: Ракурс


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