росія запланувала дискредитувати Володимира Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n173619-rosiya-zaplanuvala-dyskredytuvaty-zelenskogo-v-ievropi-gur.html

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Інформаційну акцію з дискредитації президента України Володимира Зеленського готує країна-агресор росія.

У кремлі погодили створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Ця структура займатиметься інформаційною акцією, яка спрямована на дискредитацію глави України у країнах Західної Європи. Про це 11 серпня повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

Розвідники зазначають, що ініціатори ідеї планують створити та оприлюднити фейковий сайт «Фонду Зеленського». На цьому ресурсі окупанти розмістять пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його «діяльності».

Також планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки Фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу так званого майданчика ворожі спецслужби хочуть розбудовувати за принципом «мережевого маркетингу», бо це дозволить активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.

У ГУР повідомили, що станом на 10 серпня вороги вже створили сайт так званого Фонду й підготували для публікації в соцмережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення майданчика. Також росія встигла створили базу «мережевих лідерів» та блогерів для подальшого поширення матеріалів, підготувати меми та коментарі для соціальних мереж.

Найближчим часом очікується повноцінний «запуск» проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що росія використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні. Через мобільні ігри ворог отримує від користувачів інформацію про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.