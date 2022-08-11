росія втратила в Україні дві ескадрильї нових Су-35. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173620-zsu-znyschyly-dvi-eskadrylyi-novitnih-rosiyskyh-su-35-genshtab.html

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Повітряно-космічні сили російської федерації виявилися беззахисними перед не лише перед західним озброєнням, але й радянськими ПТРК.

Українські військові успішно використовують проти ворожих повітряних цілей «Стінгери», але й радянські системи «Ігла» або протитанкові комплекси «Стугна». З такої зброї збивають, як вертольоти, так і винищувачі. Зокрема, рф у війні проти України втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 11 серпня заявив на брифінгу.

Було знищено близько 24 одиниць цієї техніки. За словами Громова, російські Су-35, які нібито «не мають аналогів», показали низький рівень живучості в Україні.

Крім того, за минулий тиждень українські сили збили 27 повітряних цілей. Через великі втрати своєї воєнної авіації москва хоче використовувати застарілі бомбардувальники Су-24М, які були виведені з бойового складу.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у період з 24 лютого по 11 серпня російська армія втратила в Україні 232 літаки, 193 гелікоптери та 772 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також було збито 185 крилатих ракет.

Нагадаємо, після вибухів на аеродромі «Саки», які прогриміли 9 серпня в окупованому Криму, Генштаб ЗСУ та Повітряні сили відзвітували про знищення дев’яти ворожих літаків. Військові експерти дослідили супутникові знімки та заявили, що вибухи поблизу Новофедорівки можуть бути найбільшою втратою військової авіації москви за один день з часів Другої світової війни.