ЗСУ за добу ліквідували 200 окупантів та три танки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173632-zsu-za-dobu-likviduvaly-200-okupantiv-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації склали вже 43 тис. 200 ворожих солдатів та офіцерів.

За минулу добу, 11 серпня, українські військові знищили 200 окупантів, три танки, вісім броньовиків, одну артилерійську систему, дві засоби ППО та одиниці автомобільної техніки. Також був збитий один літак та шість безпілотників. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 серпня:

особового складу — близько 43 тис. 200 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 849 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 108 (+8) од,

артилерійських систем — 975 (+1) од,

РСЗВ — 261 (+0) од,

засоби ППО — 136 (+2) од,

літаків — 233 (+1) од,

гелікоптерів — 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 778 (+6),

крилаті ракети — 185 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 21 (+3) од,

спеціальна техніка — 90 (+0).

Нагадаємо, росія у війні проти України втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35, а це близько 24 одиниць цієї техніки. У Генштабі ЗСУ додали, російські Су-35, які нібито «не мають аналогів», показали низький рівень живучості в Україні.