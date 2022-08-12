В ЄС також є АЕС і випадковості там також можливі - Кремль погрожує Європі

https://racurs.ua/ua/n173643-v-ies-takoj-ie-aes-i-vypadkovosti-tam-takoj-mojlyvi-kreml-pogrojuie-ievropi.html

Ракурс

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв у своєму Телеграм-каналі прокоментував обстріли, які останнім часом зазнавали захоплена росією Запорізька АЕС.

Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають дедалі ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів. Говорять, що це росія. Це очевидна, 100-відсоткова брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить. Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі, — написав клоун путіна.

Після початку війни дмитро медведєв постійно виступає із войовничою риторикою на адресу України та Заходу. Журналісти пов’язують це з його бажанням знову змінити путіна на посаді президента росії.

Запорізька АЕС — найбільша атомна електростанція в Європі — з початку серпня неодноразово зазнала обстрілів з боку армії рф.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) хоче направити своїх представників на станцію. За оцінкою організації, негайна загроза ядерній безпеці на Запорізькій АЕС відсутня, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

11 серпня в Раді безпеки ООН росія заявила, що вважає «виправданим» візит делегації МАГАТЕ на станцію якнайшвидше. Україна також підтримала цю ініціативу. При цьому російські та українські представники виставили один одному умови щодо припинення вогню. Московити при цьому заперечують проти демілітаризації АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 11 серпня закликав вивести військовий персонал та техніку із Запорізької АЕС та створити там «безпечний периметр демілітаризації». США заявили, що підтримують ідею створення демілітаризованої зони довкола станції.