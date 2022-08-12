Через втрати армія рф переносить строки ротації передових підрозділів

https://racurs.ua/ua/n173653-cherez-vtraty-armiya-rf-perenosyt-stroky-rotaciyi-peredovyh-pidrozdiliv-genshtab.html

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Втрати російських окупаційних військ у живій силі зростають.

У Генштабі Збройних сил повідомили, що у зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом.

Генштаб у вечірньому зведенні 12 серпня повідомив, що така ситуація суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.

Крім того, триває ротація підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Нагадаємо, військові втрати російської федерації склали вже 43 тис. 200 ворожих солдатів та офіцерів.

За минулу добу, 11 серпня, українські військові знищили 200 окупантів, три танки, вісім броньовиків, одну артилерійську систему, дві засоби ППО та одиниці автомобільної техніки. Також був збитий один літак та шість безпілотників. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.