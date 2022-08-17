Росіяни тікають з Криму після вибухів. Скріншот з відео

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Вибухи на військових складах та аеродромах в окупованому Криму призвели до паніки серед росіян.

Багато хто вирішив покинути територію українського півострова. Однак ворожі солдати встановили перед в’їздом на Керченський міст контрольно-пропускний пункт. Солдати рф перевіряють документи та автомобілі охочих виїхати. Про це 17 серпня повідомляє КримSOS з посиланням на заяву координатора руху Дениса Савченка в ефірі національного марафону новин.

Окупаційна влада встановила контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст. І на КПП перевіряють тих, хто покидає Крим. Зокрема, перевіряють документи, автівки та особисті речі, — зазначив він.

Савченко також поінформував, що після вибуху на складі боєприпасів з анексованого півострова виїхали на територію росії приблизно 38 тис. автомобілів. А після вибухів у Новофедорівці з Криму виїхали близько 37 тис. машин.

Нагадаємо, 17 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України розглядають Кримський міст, що сполучає окупований півострів із материковою територією росії, як законну військову ціль.

Джерело: КримSOS