За трьома вибухами в окупованому Криму стоїть Україна. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n173816-ukrayina-stoyit-za-troma-vybuhamy-v-okupovanomu-krymu-cnn.html

Ракурс

Чому пролунали вибухи на російських об'єктах росії в окупованому українському Криму, досі достеменно невідомо.

Однак за трьома вибухами, які прогриміли останнім часом на території півострова, стоїть Україна. Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на звіт українського уряду, який отримав від неназваного чиновника.

У документі описуються військові втрати на аеродромі «Саки». Вони позначені, як важкі, але одноразові для військової інфраструктури країни-агресора в Криму. Але наступні вибухи на півострові оцінюються як доказ систематичної військової спроможності України атакувати цю територію. У звіті не вказуються причини вибухів.

Нагадаємо, низка вибухів на російських військових об'єктах в окупованому Криму прогриміла за останній тиждень. Так, 9 серпня вибухи гриміли на військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці. А 16 серпня фіксували вибухи та пожежа в районі Джанкоя. Цього ж дня виникла пожежа на території однієї з військових частин в населеному пункті Майське, до окупанти зберігали боєприпаси. Також 16 серпня були вибухи на військовому аеродромі у Гвардійському.

Американська газета The New York Times із посиланням на українського топ-чиновника повідомила, що за вибухами на військовій базі у Майському стоїть «елітний український підрозділ», який діяв у тилу ворога.

Джерело: CNN