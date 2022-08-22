Повітряні сили України заявили про готовність до будь-яких подій 24 серпня

Повітряні сили України готові реагувати на загрозу. Фото:

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Повітряні сили України готові до будь-якого розвитку подій 24 серпня.

Військові підготувалися до будь-яких сценаріїв, розглядали різні варіанти й кризові ситуацію. Про це 22 серпня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Воїни Повітряних сил будуть боронити наше небо. Потрібно знати, до чого готується ворог, які сили та засоби сконцентрував на підступах до наших кордонів — ведеться постійна розвідка. Будемо відстежувати і намагатися адекватно відреагувати на будь-які загрози, які нам противник, ймовірно, підготував на наше головне свято, — зазначив він.

Українська сторона враховує наявність російських літаків «на десятках аеродромів» в Білорусі, на території Криму та в російській федерації. Також враховується все ракетне озброєння, яке окупанти зосередили навколо України.

Нагадаємо, в Чорному морі напоготові перебувають п’ять носіїв крилатих ракет типу «Калібр» із загальною кількістю понад 36 одиниць. Правоохоронці закликали українців дотримуватись умов повітряної тривоги та обов’язково ховатись в укриття у святкові дні 23−25 серпня.