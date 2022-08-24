Генштаб ЗСУ оновив втрати росіян від початку повномасштабної війни. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росіян від початку повномасштабної війни склали вже 45 тис. 700 солдатів та офіцерів.

За добу були ліквідовані 150 окупантів, знищені три танки, п’ять броньовиків, три артилерійські системи, один засіб ППО та 10 одиниць автомобільної техніки. Також був збитий один гелікоптер та два безпілотники. Про це 24 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 45 тис. 700 (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 924 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 243 (+5) од,

артилерійських систем — 1 тис. 36 (+3) од,

РСЗВ — 266 (+0) од,

засоби ППО — 147 (+1) од,

літаків — 234 (+0) од,

гелікоптерів — 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 819 (+2),

крилаті ракети — 196 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 160 (+10) од,

спеціальна техніка — 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, в ISW заявили, що росія продовжує формувати ці так звані добровольчі загони, зокрема у Приморському краї. Там оголосили про формування нового ремонтно-службового добровольчого батальйону.