США — рф відповідальна за ризик ядерного інциденту на Запорізькій АЕС

https://racurs.ua/ua/n174093-ssha-rf-vidpovidalna-za-ryzyk-yadernogo-incydentu-na-zaporizkiy-aes.html

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Дії росії на Запорізькій АЕС створюють ризик ядерного інциденту. Про це заявила представниця Державного департаменту США Бонні Дженкінс. Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки попередила, що дії москви на українській атомній електростанції підвищують ризик можливого викиду радіації.

росія створила серйозний ризик ядерного інциденту, небезпечного викиду радіації, який може загрожувати не лише людям і навколишньому середовищу України, а й вплинути на сусідні країни та все міжнародне співтовариство, — заявила під час брифінгу Дженкінс, пише CNN.

Вона вкотре закликала кремль припинити військову діяльність навколо АЕС й наголосила на важливості інспекції об'єкту Міжнародним агентством з атомної енергії.

Дженкінс заявила про стурбованість через діяльність рф на ЗАЕС, й відсутність «адекватного доступу, щоб побачити, що насправді відбувається і які можуть бути негайні наслідки».

Очевидно, що є розуміння можливої проблеми. Ми всі стурбовані можливим ядерним інцидентом, стурбовані можливим витоком радіації через безвідповідальні дії росії. Тому я б просто сказала, що ми всі це усвідомлюємо, і ми це враховуємо, — підсумувала представниця американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.