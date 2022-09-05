ЗСУ за добу ліквідували 300 окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174431-zsu-za-dobu-likviduvaly-300-okupantiv-ta-desyatky-odynyc-vorojoyi-tehniky.html

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Загальні військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 50 тис. осіб.

Лише за добу українські військові знищили 300 окупантів, 19 танків, 29 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 10 машин. Також були збиті дві крилаті ракети та три БПЛА. Про це 5 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 49 тис. 800 (+300) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 68 (+19) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 459 (+29) од,

артилерійських систем — 1 тис. 157 (+10) од,

РСЗВ/MLRS — 294 (+0) од,

засоби ППО — 156 (+0) од,

літаків— 236 (+0) од,

гелікоптерів — 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 867 (+3),

крилаті ракети — 205 (+2),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 286 (+10) од,

спеціальна техніка — 107 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, 3 вересня ЗСУ знищили 450 загарбників, спалили 15 танків та 27 броньовиків, 13 артилерійських систем, одну РСЗВ та три системи ППО. Також українські військові збили один ворожий літак та гелікоптер.