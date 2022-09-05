Bayraktar знищив два російські зенітні комплекси «Тор». Фото: donpatriot.news

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Українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 продовжують знищувати російську техніку.

Зокрема, ці БПЛА зуміли перетворити на купу металобрухту два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор» та ще один транспортний засіб. Відео роботи бойових дронів по техніці армії рф опублікувало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Telegram.

Зазначається, у цій ситуації доволі показовим є факт знищення саме ЗРК, можливостей якого достатньо для знищення «Байрактарів».

Як відомо, Bayraktar TB2 — це ударний БПЛА, який розробляється в Туреччині. Цей безпілотник може розганятися до 200 км/год. та підійматися на висоту понад 8 км. «Байрактар» може скидати не лише авіаційні бомби, але й випускати керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати в польоті.

У війні з російською армією ці безпілотники показали велику ефективність, техніка рф виявилася безсилою перед цими дронами.

Нагадаємо, 3 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив активізацію ударних БПЛА проти російських окупантів. За кілька днів «Байрактари» знищили та пошкодили російської техніки на понад 28 млн дол.