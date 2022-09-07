Пропаганда Будапешта в дії - в Угорщині видали підручник з "громадянською війною" в Україні

https://racurs.ua/ua/n174520-propaganda-budapeshta-v-diyi-v-ugorschyni-vydaly-pidruchnyk-z-gromadyanskou-viynou-v-ukrayini.html

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Угорці випустили підручник з географії, який красномовно описує ставлення цієї держави до України.

У ньому можна прочитати про те, що в Україні точиться «громадянська війна». Автори стверджують, що «в багатонаціональній Україні розподіл по території національностей дуже нерівномірний», а на Сході й Півдні більшість складають росіяни, повідомляє «Європейська правда».

Також тут розміщена ілюстрація, де стяг України роздирають російський ведмідь, американець та європеєць.

Дно на одній з ілюстрацій пробили тим, що прапор України взагалі перевернутий, а підпис такий: «Кому (з них) має належати Україна?».

Зрештою, так звані освітяни Угорщини немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати — єдині гори в Україні, «біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст».

Підручник також поясняє угорським школярам, що Україна — погане місце для життя. А угорці, що опинилися в Україні, потерпають найбільше.

Українські дипломати вже знають про цю ситуацію та вимагають в угорської сторони виправити брехню про перебіг війни в Україні, яка здатна «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України.

МЗС України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з антиукраїнською пропагандою.