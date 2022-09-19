В Україні виявили другий випадок мавпячої віспи. Фото:

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Другий випадок зараження зафіксували в Україні у понеділок, 19 вересня.

При цьому сам пацієнт помітив висипи ще наприкінці серпня, але до лікарів він звернувся лише кілька днів тому. Хворого доправили до лікарні, у нього наступні симптоми — підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині та на руках. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило у Telegram.

У відомстві закликали усіх українців, які має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це необхідно робити, щоб не наражати інших людей на небезпеку.

Нагадаємо, що перший випадок захворювання віспи мавп було зафіксовано 15 вересня. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню. У Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні та має легкий перебіг хвороби. Хворий запевняв, що не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон.